Son dakika gündem: ABD'de kamyon şoförünün, aday olduğu eyalet senatosu yarışını kazanması bekleniyor - Son Dakika

NEW ABD'nin New Jersey eyaletinde kamyon şoförlüğü yapan Ed Durr, eyalet senatosunun uzun yıllardır başkanlığını yapan rakibine karşı seçimlerde 2 bin oy fark atarak zaferin eşiğine geldi.

Bir mobilya mağaza zinciri firmasında kamyon kullanan Cumhuriyetçi aday Durr, oy pusulalarının yüzde 99'unun sayıldığı seçimlerde New Jersey Eyalet Senatosu'nun aynı zamanda başkanlığını da yapan Demokrat Steve Sweeney ile arasındaki oy farkını 2 bine çıkardı.

Seçimi kazanmasına kesin gözüyle bakılan 62 yaşındaki Durr, 3. bölge temsilcisi olarak göreve başladıktan sonra eyalet senatosunda "Cumhuriyetçilerin sesi olmaya" yemin etti.

Amerikan medyasının yoğun ilgi gösterdiği Cumhuriyetçi aday, Fox News'e verdiği demeçte rakibi için, "Onu yenmedim. Onu yendik. Senatör Sweeney bu 18 ay boyunca hiçbir şey yapmamayı seçti." dedi.

Seçim kampanyasına sadece 5 bin dolar harcadı

Resmi sonuçların açıklanmasıyla bölgesinin eyalet senatörlüğü koltuğuna oturacak olan Durr, seçim kampanyasına sadece 5 bin dolar harcadığını, reklam videosunun ise iyi bir arkadaşının lise öğrencisi yeğeni tarafından akıllı telefon uygulamasında hazırlandığını ifade etti.

25 yıllık kamyon şoförü Durr, istihdam üzerinde derin yaralar açan eyaletin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamalarına tepkisi ve sokağa çıkma yasaklarından kaynaklanan hayal kırıklıkları nedeniyle Sweeney'e karşı yarışmak zorunda hissettiğini söyledi.

Göreve başladığında tam olarak ne yapacağını henüz bilmediğini söyleyen yeni siyasetçi, "Anahtar faktör bu. Neyi bilmediğimi bilmiyorum ama bilmem gerekeni öğreneceğim." diye yemin etti.