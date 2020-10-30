ABD'de kimyasal taşıyan tren raydan çıktığı anlar kamerada - Son Dakika

ABD'nin Teksas eyaletinin güneyinde, yakıt ve 'aşındırıcı ürün' taşıyan yük treni raydan çıktı. Kaza anları, saniye saniye araç kamerasınca kaydedildi.

ABD'nin Teksas eyaletinin güneyindeki Orange County'de dün, yakıt ve 'aşındırıcı ürün' taşıyan yük treni raydan çıktı. Çevredeki ev, işyeri ve okullar tahliye edildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, 25 vagonun kazada hasar gördüğü, ancak sadece 15'inde yük bulunduğu belirtildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı ve 600 bölge sakininin etkilendiği ifade edildi. Kazanın gerçekleştiği alanın güvenlik kordonu altına alındığı bildirildi. Kaza nedeniyle bölgede elektrik kesintisinin yaşandığı duyuruldu.