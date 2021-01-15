Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 398 bini geçti - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 398 bini geçti

15.01.2021 17:57
Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 398 bini geçti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 150 artarak 398 bin 185'e yükseldi.

NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 150 artarak 398 bin 185'e yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 238 bin 51 artışla 23 milyon 862 bin 138'e çıktı.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son bir günde 4 bin 150 artarak 398 bin 185'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 14 milyon 116 bini ve Kovid-19 testi yaptıranların sayısı 279 milyon 516 bini geçti.

En fazla vaka California, en çok ölüm New York'ta

ABD'de California eyaleti 2 milyon 886 bini geçen vaka sayısıyla ilk sırada yer alırken, bunu 2 milyon 77 bini aşkın vakayla Teksas ve 1 milyon 531 binden fazla vakayla Florida izliyor.

Kovid-19'a bağlı can kayıplarında ise 40 bin 448 ölümle New York ilk sırada yer alıyor.

Vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada yer alan ABD'yi, 10 milyon 534 binden fazla vakayla Hindistan ve 8 milyon 326 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

Amerika Birleşik Devletleri, California, New York, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 398 bini geçti - Son Dakika


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