Son dakika gündem: ABD'de Latin gencin ölümüne karışan polislere "öldürme" suçlaması yöneltilmeyecek - Son Dakika

ABD'de Latin kökenli bir kişiyi 2021'de gözaltına alırken yüzüstü yatırarak ölümüne yol açan polis memurlarına "öldürme" suçlamasında bulunulmayacağı bildirildi.

Alameda Bölgesi Savcılık Ofisi, 3 polis memurunun Nisan 2021'de gözaltına almak için ters kelepçe vurup yüzüstü yere yatırdıkları 26 yaşındaki Latin kökenli Mario Arenales Gonzales'in 5 dakika hareketsiz kalarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili nihai raporunu açıkladı.

Savcılık Ofisi, nihai raporun 30 Mart'ta sonuçlandığını ancak kamuya dün açıklandığını belirtti.

Raporda, 3 polis memurunun Gonzales'i gözaltına alırken makul davrandığı ve durumu yatıştırmaya çalıştığı ifade edildi.

Polislerin Gonzales'e hiç vurmadığı, nefesini kesecek şekilde etkisiz hale getirmediği veya silah kullanmadığı vurgulanan raporda, ancak gereken güce bağlı kalındığı aktarıldı.

Raporda, polis memurlarının, Polis Departmanı politikalarını ihlal etmiş olabilecekleri kanaatinde olunmadığına dikkati çekildi.

Polis memurlarının cezai mesuliyetlerinin olmadığına karar verilen raporda, Gonzales'in ölümü nedeniyle polislere bir suçlamada bulunulmayacağı kaydedildi.???????

Olay

ABD'nin California eyaletinde 19 Nisan 2021'de yapılan şikayet üzerine olay yerine gelen 3 polis memuru, bir parkta bulunan 26 yaşındaki Latin kökenli Mario Arenales Gonzales'i gözaltına almak için ters kelepçe vurup yüzüstü yere yatırmıştı.

Polisler, 5 dakika sonra hareketsiz kalan Gonzales'i ters çevirerek kalp masajı yapmaya çalışmıştı.

Gonzales, daha sonra olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olay, Alameda Polis Departmanı'nın, Gonzales'in ailesi ve avukatının talebi üzerine 28 Nisan 2021'de yayımladığı polis kamerası görüntülerinde netlik kazanmıştı.

Alameda Polis Departmanı'ndan olay günü yapılan açıklamada, hırsızlık şüphesi üzerine polisin parkta alkol etkisinde bulunan birini gözaltına alma işlemi sırasında fiziksel arbede yaşandığı, zanlının tıbbi acil durumuna polislerin müdahale ettiği belirtilmişti.

Gonzalez'e yapılan otopside, öldürücü derecede yaralanmadığı ancak morbid obezite ve kalp büyümesi gibi birçok sağlık sorunu bulunduğu, vücudunda uyuşturucu madde olduğu sonucuna ulaşılmıştı.

Olaya karışan 3 polis idari izne çıkarılmış, Alameda Polis Departmanı ve bölge başsavcılığı, Gonzales'in ölümü hakkında soruşturma başlatmıştı.