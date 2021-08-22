Son dakika haber... ABD'deki sel felaketinde can kaybı 15'e yükseldi - Son Dakika

ABD'nin Tennessee eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükselirken, kayıp olan 30 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

ABD'nin Tennessee eyaletinin Hickman, Houston ve Humphreys ve Dickson bölgelerinde şiddetli yağış sel felaketine yol açtı. Humphreys County Şerifi Chris Davis yaptığı açıklamada, sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini aktararak, en az 30 kişinin kaybolduğunu ifade etti. Davis, kayıplar arasında 5 ila 7 çocuk bulunduğunu belirtti. Davis, halktan zorunlu olmadıkça ilçe merkezi Waverly'ye gelmemeleri çağrısında bulunarak, "Zorunda değilsen Waverly'ye gelmemenizi tercih ederiz" dedi.

Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği bölgede, son 28 yılın en şiddetli sel felaketinin yaşandığı ifade edilirken, çok sayıda araç ve kullanılamaz hale geldi.

(İHA)