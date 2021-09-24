Üye Girişi
Son dakika gündem: ABD'deki silahlı saldırıda en az 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD'deki silahlı saldırıda en az 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

24.09.2021 00:52
Son dakika gündem: ABD'deki silahlı saldırıda en az 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre ABD'nin Tennessee eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişinin öldüğü duyuruldu.

ABD'nin Tennessee eyaletinde bir süpermarkette düzenlenen silahlı saldırıda en az bir kişinin öldüğü duyuruldu.

Tennessee polisinin yaptığı açıklamaya göre Collierville şehrinde bir süpermarkette yerel saatle 01.30 civarında etrafa ateş açan saldırgan, en az bir kişinin ölümüne neden olduktan sonra olay yerinde hayatına son verdi.

Yetkililer, olayda yaralanan 14 kişinin durumlarının ağır olduğunu bildirdi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'deki silahlı saldırıda en az 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos ile görüşmesini iptal etti 00:44 Miçotakis, Türkevi açılışına katılan Başpiskopos ile görüşmesini iptal etti ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı 23:47 ABD'de süpermarkete silahlı saldırı: 2 ölü, 12 yaralı Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu 22:36 Pompalı tüfekle tehditler savurdu, polise doğrultunca omuzundan vuruldu
ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir 22:09 ABD'den salgınla ilgili ezber bozan sözler: Delta koronavirüsün son büyük varyantı olabilir Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu 21:11 Rıdvan Dilmen, F.Bahçeli Kim Min-Jae'yi öve öve bitiremedi: Ligimiz için fazla bir oyuncu Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı 20:14 Şemsiyelerinizi bugünden hazırlayın! Meteoroloji'den 4 bölgedeki 41 il için sağanak uyarısı
Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti 18:53 Fenomen doktor Berika Demir'in estetiksiz hali şoke etti Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak 18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak

Son Dakika Haberleri
18:56 Aileler aynı korkuyla telefona sarıldı! Çocuklara habersiz koronavirüs aşısı mı yapılıyor?
18:37 "Kürt sorunu" polemiğine Cumhurbaşkanı'ndan ilk yorum: Türkiye'de böyle bir sorun yok
18:16 Son dakika: Araç sahiplerine kötü haber! LPG oto gaza zam geldi
18:15 Barcelona, Kayserispor'un 17 yaşındaki yıldızı Emre Demir'i kadrosuna dahil etti
18:14 Son Dakika! Fahiş fiyatlarla ilgili Erdoğan'dan açıklama: Zincir marketlere gerekli operasyonlar yapılacak
18:13 Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil
18:02 Adliye idari işler müdürünün foyası ortaya çıktı! 10 yıl boyunca adli emanetten 4 tona yakın uyuşturucu çıkartıp satmış
17:52 Sahnede Beşiktaş'a küfreden Serdar Ortaç, özür diledi! Yaptığı hareketin sebebini anlattı
17:21 Son dakika spor: Günün en önemli spor haberleri / 23 Eylül 2021
17:16 Çarşı'nın Serdar Ortaç paylaşımı ortalığı karıştırdı! Dansöz kıyafetli paylaşıma tepki büyüyor
Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi Galatasaray'ın yeni transferi Yousef ilk kez görüntülendi         
00:45
Galatasaray'da dev kriz! Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi Galatasaray'da dev kriz! Kayserispor maçı öncesi Fatih Terim ile Muslera birbirine girdi         
00:18
MHP'den ihraç edilen Atila Kaya, zehir zemberek sözlerle partiyi bombaladı! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur MHP'den ihraç edilen Atila Kaya, zehir zemberek sözlerle partiyi bombaladı! Melih Gökçek yorumu çok konuşulur         
23:00
Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu Aleyna Tilki, yurt dışına çıkarak veda paylaşımında bulundu         
22:28
Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu Orman işçisinin kaçırdığı 15 yaşındaki kız, barakada bulundu         
22:00
Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi Müge Anlı'yı tehdit eden Ümitcan Uygun'a hapis cezası verildi         
21:01
Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı Koyun sürüsüne saldıran ayıları kangal köpekleri uzaklaştırdı         
18:59
Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil Son Dakika! Erdoğan'dan ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili açıklama: Şu an gidiş pek hayra alamet değil         
18:14
Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak Pakistan uyruklu, evli ve 4 çocuklu adama kaçtı! 18 yaşındaki kadın: Haftanın 3 günü eşiyle, 4 günü de benimle olacak         
16:21
5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti 5 günlük evli çiftin kavgası ölümle bitti         
15:51
Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı Cübbeli Ahmet'ten imam hatip sözleri sonrası yeni hamle! Profesörün destek tweet'ini alıntıladı         
15:33
Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O. Beşiktaş Kulübü, Serdar Ortaç hakkında hukuki işlem başlattı, açıklamasındaki detay ise dikkat çekti: Şarkıcı S.O.         
15:30
Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi' Putin'den sonra bir skandal açıklama da Esed rejiminden: Türkiye'nin Suriye'deki varlığı bir 'işgal eylemi'         
14:13
Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı Emniyet Müdür Yardımcısı Hasan Cevher makamında şehit edilirken kaçan koruması dahil 8 polis, açığa alındı         
12:49
Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı Otel odasına gizlice girdiği kadına uyurken dokunup mastürbasyon yaptığı iddia sonrası görüntüler ortaya çıktı         
12:18
Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti Sığır hırsızları ve köylü arasında çıkan kavgada 46 kişi hayatını kaybetti         
12:00
Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin Cübbeli Ahmet'ten canlı yayına damga vuran sözler: Çocuklarınızı imam hatipe göndermeyin         
08:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2021 01:06:02. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: ABD'deki silahlı saldırıda en az 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement