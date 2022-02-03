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Son dakika gündem: ABD'den uluslararası bankalara Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferine onay - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD'den uluslararası bankalara Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferine onay

03.02.2022 00:04
Son dakika gündem: ABD'den uluslararası bankalara Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferine onay

Son dakika gündem haberine göre NEW ABD Hazine Bakanlığı, uluslararası bankaların Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferi yapabileceğini bildirdi.

NEW ABD Hazine Bakanlığı, uluslararası bankaların Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferi yapabileceğini bildirdi.

Bakanlık, Taliban'a yönelik yaptırımlar ve Afganistan'a yardımları kolaylaştırmak için getirilen muafiyetlere açıklık kazandırdı.

Uluslararası bankaların, insani yardım amaçlı olduğu sürece Taliban'a yönelik yaptırımları ihlal etme endişesi yaşamadan Afganistan'a para transferi yapabileceği belirtilen açıklamada, ABD ve ülke dışındaki şirketlerin Afganistan'a gıda gönderebileceği, bankaların ise gıda gönderileriyle ilgili para transferleri ve diğer işlemleri gerçekleştirebileceği ifade edildi.

Birleşmiş Milletlere göre, Afganistan'da nüfusun yarısından fazlası açlık çekiyor ve insani yardıma ihtiyaç duyuyor.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise ekonomisi çökme riskiyle karşı karşıya olan Afganistan'ın dondurulan döviz rezervlerinin serbest bırakılması çağrısı yapıyor.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Taliban, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'den uluslararası bankalara Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferine onay - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ABD'den uluslararası bankalara Afganistan'a insani yardım amaçlı para transferine onay - Son Dakika
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