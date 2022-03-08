Son dakika gündem: ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman, Fas'ta Rusya'ya yaptırımları görüştü - Son Dakika

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, ülkesinin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Moskova ile Vladimir Putin'e yaptırım uygulamak için müttefikleriyle hala koordinasyon halinde olduğunu söyledi.

Sherman, Fas'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında başkent Rabat'ta Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile düzenlediği ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırının haksız olduğuna vurgu yapan Sherman, "Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı saldırı haksızdır. Biz Putin'e Rusya'nın endişelerini tartışması ve savaşı durdurması için aylarca süre vermek için çalıştık, ancak hepsini reddetti ve egemen bir ülkeye saldırdı." dedi.

Sherman, Putin'e başlattığı saldırıyı durdurması, güçlerini Ukrayna'dan çekmesi ve barışla sonlanacak bir diyalog çağrısı yaparak, "ABD, ortaklarıyla Rusya'ya ve Putin'e karşı yaptırımların uygulanmasını koordine etmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Fas Dışişleri Bakanı Burita ise, ülkesinin Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa ilişkin gelişmeleri endişeyle takip ettiğini, tüm BM üye ülkelerinin toprak ve ulusal birliğine desteğini yenileyen tavrını hatırlattı.

Burita, ABD'li yetkili ile yaptığı görüşmelerde iki ülke arasında ilişkileri güçlendirme konusunu ele aldıklarına vurgu yaparak, iki ülkenin bölgesel ve uluslararası bağlamda gerçekleşen değişikliklere ayak uydurma yönünde azimli olduğunu da sözlerine ekledi.

Sherman, Türkiye, İspanya, Cezayir ve Mısır'ı da kapsayan bölge ziyaretinin ilk durağı olan iki günlük Fas ziyaretine bugün başladı.