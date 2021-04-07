Son dakika gündem: ABD, Irak'ta kalan muharip askerlerini geri çekmeye devam edecek - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD, Irak'ta kalan muharip askerlerini geri çekmeye devam edecek

07.04.2021 21:53
Son dakika gündem: ABD, Irak'ta kalan muharip askerlerini geri çekmeye devam edecek, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre ABD ile Irak arasında yapılan 3. Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nde, Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı bildirildi.

ABD ile Irak arasında yapılan 3. Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nde, Irak'taki muharip ABD askerlerinin geri çekilme sürecinin devam etmesi yönünde uzlaşıya varıldığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin'in yanı sıra diğer diplomatların katıldığı diyalog görüşmelerinin üçüncü turu, bugün çevrim içi düzenlendi.

Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, ABD'nin Irak'ın egemenlik haklarına, toprak bütünlüğüne ve hukuki otoritesine saygı duyduğunun altı çizildi.

ABD ile Irak arasındaki güçlü ekonomik iş birliğinin vurgulandığı açıklamada, ABD firmalarının Irak'ın kalkınmasına katkı sağlamasına yönelik yeni adımların atılabileceği kaydedildi.

Irak'taki ABD askerlerinin Bağdat yönetiminin daveti üzerine DEAŞ'la savaşında Irak Güvenlik Güçlerine destek için bu ülkede olduğu ve Irak güçlerinin kapasitesinin arttığına işaret edilerek "ABD ve koalisyon güçleri artık daha çok eğitim ve danışmanlık görevlerine odaklanacak, böylece Irak'ta kalan muharip güçlerin başka yerlere gönderilmesinin önü açılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Irak'taki muharip ABD askerlerinin ülkeden ayrılma takviminin ilerleyen toplantılarda netleşeceği, kalan ABD ve koalisyon askerlerinin sadece eğitim ve danışmanlık görevlerini icra edeceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı iki ülkenin iş birliği yapmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, salgınla mücadele bağlamında ABD'nin Irak'a yaptığı katkılar dile getirildi ve bunların devam edeceği ifade edildi.

DEAŞ'tan dolayı yerlerinden olan Iraklıların yeniden evlerine dönebilmeleri amacıyla ABD'nin Iraklı otoritelere olan desteğinin süreceği vurgulanan açıklamada, terörle mücadelede de iki ülkenin artan bir iş birliği içinde olacağına dikkat çekildi.

Önceki Donald Trump yönetimi, Irak'taki ABD askerlerinin sayısını 2 bin 500'e indireceklerini açıklamış, 20 Ocak'ta göreve gelen Joe Biden yönetimi tüm asker gönderme ve geri çekme işlemlerini geçici olarak askıya almıştı.

Irak-ABD Stratejik Diyalog Görüşmeleri'nin??????? ilki 11 Haziran 2020'de, ikincisi de Washington'da 9 Ağustos 2020'de yapılmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Mevlüt Çavuşoğlu, Fuad Hüseyin, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD, Irak'ta kalan muharip askerlerini geri çekmeye devam edecek - Son Dakika


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