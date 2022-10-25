ABD'li ünlü komedyen Leslie Jordan, aracıyla binaya çarparak geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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ABD'li ünlü komedyen Leslie Jordan, aracıyla binaya çarparak geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti

25.10.2022 11:18

ABD'li ünlü komedyen Leslie Jordan, aracıyla bir binaya çarpması sonucu geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.

BBC'nin haberine göre Los Angeles polisi, Jordan'ın, aracıyla binaya çarptığını duyurdu. Polis, ünlü komedyenin çarpmanın etkisiyle olay yerinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

"HAYATININ ZİRVESİNDE VEDA ETTİ"

Jordan'ın halkla ilişkiler temsilcisi David Shau, ünlü komedyenin ölümüyle ilgili, "Sadece büyük bir yetenek değildi, aynı zamanda en zor zamanlarında insanlara bir sığınak oldu. Ancak profesyonel ve kişisel hayatının zirvesinde hayata gözlerini yummasıyla teselli olunabilir" dedi.

Son dakika gündem: ABD'li komedyen Leslie Jordan trafik kazasında hayatını kaybetti

ÜNLÜ DİZİLERDE ROL ALDI

Tennessee Eyaleti'nin Chattanooga bölgesinde 1955'te doğan Jordan'ın 6 milyona yakın Instagram takipçisi vardı. Ünlü komedyen, "Will and Grace" ve "American Horror Story" gibi televizyon dizilerindeki rolleriyle tanınıyordu.

Son dakika gündem: ABD'li komedyen Leslie Jordan trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika gündem: ABD'li komedyen Leslie Jordan trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika gündem: ABD'li komedyen Leslie Jordan trafik kazasında hayatını kaybetti
Son dakika gündem: ABD'li komedyen Leslie Jordan trafik kazasında hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel ABD'li ünlü komedyen Leslie Jordan, aracıyla binaya çarparak geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'li ünlü komedyen Leslie Jordan, aracıyla binaya çarparak geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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