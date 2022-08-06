Son dakika gündem: ABD'nin Death Valley Milli Parkı'nı sel vurduBin kişi mahsur kaldı, yaklaşık 60 araç çamura saplandı - Son Dakika
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Son dakika gündem: ABD'nin Death Valley Milli Parkı'nı sel vurduBin kişi mahsur kaldı, yaklaşık 60 araç çamura saplandı

06.08.2022 16:14

Son dakika gündem haberi... - ABD'nin Death Valley Milli Parkı'nı sel vurdu Bin kişi mahsur kaldı, yaklaşık 60 araç çamura saplandı ABD'nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Milli Parkı'nda şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle bin kişi bölgede mahsur kaldı, yaklaşık 60 araç da...

- ABD'nin Death Valley Milli Parkı'nı sel vurdu

Bin kişi mahsur kaldı, yaklaşık 60 araç çamura saplandı

CALİFORNİA - ABD'nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Milli Parkı'nda şiddetli yağışların ardından meydana gelen sel nedeniyle bin kişi bölgede mahsur kaldı, yaklaşık 60 araç da çamura saplandı.

ABD'nin California eyaletinde bulunan Death Valley (Ölüm Vadisi) Milli Parkı'nda şiddetli yağışlar sele yol açtı. Parka giden birçok yol trafiğe kapatılırken, ziyaretçiler ve park çalışanlarından yaklaşık bin kişi bölgede mahsur kaldı. Yaklaşık 60 aracın da çamura gömüldüğü belirtildi. Sel suları çöp konteynerlerini park halindeki araçlara doğru sürüklerken, birçok tesisi, bazı otel odalarını ve iş yerleri sular altında bıraktı. Parkta metrekareye düşen yağış miktarının, 1988 yılında yana görülen rekor yağışla aynı olduğu kaydedildi.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'nin Death Valley Milli Parkı'nı sel vurduBin kişi mahsur kaldı, yaklaşık 60 araç çamura saplandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ABD'nin Death Valley Milli Parkı'nı sel vurduBin kişi mahsur kaldı, yaklaşık 60 araç çamura saplandı - Son Dakika
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