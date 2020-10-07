Son dakika gündem: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk ve ailesinin yargılandığı davaya koronavirüs... - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk ve ailesinin yargılandığı davaya koronavirüs...

07.10.2020 15:45
Son dakika gündem: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk ve ailesinin yargılandığı davaya koronavirüs..., System.String[]

Son dakika haber: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün yargılandığı dava, sanık avukatlarından birinin eşinin Kovid-19 olması nedeniyle ertelendi.

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün yargılandığı dava, sanık avukatlarından birinin eşinin Kovid-19 olması nedeniyle ertelendi.

Tutuksuz sanıklar Nazmi Mete Cantürk, eşi Sevim Cantürk ve kızı Kevser İrem Cantürk'ün İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesince yargılandığı dava, sanıkların mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için ertelenmişti.

Celse arasında sanık Sevim Cantürk'ün avukatı Emre Düzener, mahkemeye dilekçe sunarak, eşinin koronavirüse yakalandığını, kendisinin karantinada olduğunu ve test yaptıracağını belirterek, 27 Eylül'e bırakılan duruşmanın ertelenmesini istedi.

Talebi değerlendiren mahkeme, celse arasında oturum açarak duruşmayı 27 Ekim'e erteledi.

Mütalaadan

Mütalaada, sanık Nazmi Mete Cantürk'ün FETÖ'den ihraç edilen eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu birden çok kamu görevlisi ve sivillerle yoğun irtibatının bulunduğunu, "darbeye direnmeyin" talimatı veren ve hakkında FETÖ'ye mensup olduğu gerekçesiyle dava açılan eski polisler ile 15 Temmuz darbe girişiminde tankın içinden çıkan eski emniyet müdürü Mithat Aynacı, Selam Tevhid'de kumpas davasının sanığı Yurt Atayün, 17-25 Aralık yargısal darbe girişimi davalarında yargılanan eski emniyet müdürüleri, Başkanlık konut ve ofisine böcek yerleştirilmesi olayı failleri ile de irtibatlı olduğu anlatılmıştı.

Mütalaada, sanığın bu kişilerle irtibatı hakkında görev tanımı kapsamında makul, mantıklı izahlarda bulunamadığı, tespit edilen bu hususun örgüt içi irtibat ve bağlantıları olduğunun anlaşıldığı kaydedilmişti.

Sanığın, FETÖ'ye iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan dernek, vakıf gibi kurumlara kredi kartı ile çekim yapıldığı, sanığın 2015 yılında Antalya ve Adana'da yer alan konaklama tesislerinde hakkında "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan işlem yapılan kişilerle birlikte konakladığı belirtilen mütalaada, yargılama sırasında tanık olarak dinlenen kapatılan Zaman gazetesi çalışanı Hacı Salih Zengin'in ifadesinde, "Gazetede çalıştığı dönemlerde, Cantürk'ü gazetede çocuklarının ürünlerini yayınlatmak maksadıyla kendisine müracaat etmesi sebebiyle tanıdığını, kendisinin ABD konsolosluğunda çalıştığını ve ABD'ye gitmek için vize başvurusunda bulunması halinde yardımcı olacağını" söylediği aktarılmıştı.

Bu nedenlerle sanık Nazmi Mete Cantürk'ün "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenen mütalaada, diğer sanıklar Sevim Cantürk ve Kevser İrem Cantürk'ün ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan mahkumiyetlerine yeterli ve kesin delil bulunmadığından beraatine karar verilmesi talep edilmişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Fetullahçı Terör Örgütü, İstanbul, Dava, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Cantürk ve ailesinin yargılandığı davaya koronavirüs... - Son Dakika

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