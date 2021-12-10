Üye Girişi
Son dakika gündem: ABD'ye iade edilebileceğine karar verilen Assange'ın nişanlısı Moris: "Savaşacağız" - Son Dakika

Son dakika gündem: ABD'ye iade edilebileceğine karar verilen Assange'ın nişanlısı Moris: "Savaşacağız"

10.12.2021 16:26
Son dakika gündem: ABD'ye iade edilebileceğine karar verilen Assange'ın nişanlısı Moris: "Savaşacağız"

Son dakika haber... WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın nişanlısı Stella Moris, İngiltere Yüksek Mahkemesinin Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki kararını "tehlikeli" bulduklarını ve Yargıtayda temyize gitmeyi planladıklarını söyledi.

WikiLeaks'in kurucusu Julian Assange'ın nişanlısı Stella Moris, İngiltere Yüksek Mahkemesinin Assange'ın ABD'ye iade edilebileceği yönündeki kararını "tehlikeli" bulduklarını ve Yargıtayda temyize gitmeyi planladıklarını söyledi.

Moris, İngiltere Yüksek Mahkemesinin, Assange'ın ABD'ye akıl sağlığıyla ilgili endişeler nedeniyle iade edilemeyeceği yönündeki karara ilişkin temyiz başvurusunu kabul etmesinin ardından mahkeme önünde açıklama yaptı.

İlk davayı kazanmaların ardından bir yıl geçtiğine işaret eden Moris, "Julian, iki buçuk yıl Belmarsh Hapishanesi'nde ve aslında 7 Aralık 2010'dan beri şu veya bu şekilde 11 yıl tutuklu durumda. Bu ne zamana kadar devam edebilir? Bugün Uluslararası İnsan Hakları Günü, ne utanç. Bugün bu karara varmak ne kadar da alaycı." dedi.

"Yanlış ve tehlikeli" karar karşısında "savaşacaklarını" söyleyen Moris, "Her neslin destansı bir mücadelesi vardır ve bu da bizim mücadelemiz. Çünkü Julian, özgür bir toplumda yaşamanın, basın özgürlüğüne sahip olmanın, gazetecilerin hayatlarının geri kalanını hapiste geçirmekten korkmadan işlerini özgür bir şekilde yapmasının ne anlama geldiğinin temellerini temsil ediyor. Julian, tüm özgürlüklerimizi ve tüm haklarımızı temsil ediyor." diye konuştu.

Karar

Yüksek Mahkemenin kararında, ABD'nin Assange'ın süper güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı, ceza alması durumunda vatandaşı olduğu Avusturalya'ya gönderileceği ve tutukluluk döneminde psikolojik tedavi alabileceği yönündeki teminatlarının yeterli bulunduğu belirtildi.

Assange'ın avukatlarının bu teminatların tersine çevrilebileceği yönündeki savunmalarını ise reddeden mahkeme, hükmü, iade ile ilgili siyasi karar verilmesi için İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere alt mahkemeye gönderdi.

175 yıla kadar hapis

ABD, Londra'nın dışındaki Belmarsh Hapishanesi'nde tutulan Assange'ı bilgisayar korsanlığı ve casusluğu dahil 18 suçtan yargılamak için İngiltere'den iadesini istiyor.

İade edilmesi durumunda 175 yıla kadar hapis cezası alabileceği belirtilen Assange'ın destekçileri ve avukatları, Assange'ın yaptıklarının gazetecilik faaliyeti olduğunu, suçlamalarda siyasi amaç güdüldüğünü, akıl sağlığının risk altında olduğunu ve ABD hapishanelerindeki koşulların İngiltere'nin insan hakları yasalarını ihlal ettiğini belirtiyor.

ABD, Assange'ın yayımladığı belgelerle kendileri adına çalışan Irak ve Afganistan'daki yerel personel veya muhbirlerin hayatını riske attığını öne sürerek gazetecilik veya yayıncılığın suç işleme izni vermediğini savunuyor.

Basın örgütleri ise Assange'ın yayımladıkları nedeniyle yargılanmasının kötü bir örnek oluşturacağını ve bundan sonra ABD'nin herhangi bir gazeteciyi casusluk suçlamasıyla yargılayabileceğini vurguluyor.

Dava süreci

Assange'ın kurduğu WikiLeaks, 2010'da, aralarında ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

ABD'nin casuslukla suçladığı ve iadesini istediği Assange, hakkında tecavüz ve cinsel taciz suçlamalarıyla açılan davalar için İsveç'e iadesi gündemdeyken, Haziran 2012'de Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.

Assange, Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinden 11 Nisan 2019'da çıkarılarak gözaltına alınmış ve "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etmekten" tutuklanarak Londra'daki Belmarsh Hapishanesi'ne konulmuştu.

Mahkeme, Assange'ı bu suçtan 50 hafta hapse mahkum etmişti. 50 haftalık cezasını dolduran Assange'ın iade talebi çerçevesinde tutuklu kalmasına karar verilmişti.

Duruşmaların ardından 4 Ocak'ta, Assange'ın intihar riskinin yüksek olduğunu ve ABD hapishanesinde özel idari önlemlere tabi tutulacağını, özellikle de istihbarat topluluğunun kendisine düşman olması nedeniyle "gerçek bir risk altında" olduğu gerekçesiyle ABD'nin iade talebi reddedilmişti. ABD ise karara itiraz ederek Assange'ın iadesini istemişti.

ABD, temyizi kazanabilmek için WikiLeaks kurucusunun yüksek güvenlikli hapishanelerde tutulmayacağı ve hapis cezasını ülkesi Avustralya'da çekebileceği taahhüdünde bulunmuştu.

Savunma ekibi ise CIA'in, Assange'ı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde saklandığı sırada kaçırma ve öldürme planı yaptığına ilişkin haberleri dayanak göstererek can güvenliğine vurgu yapmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Julian Assange, England, Londra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ABD'ye iade edilebileceğine karar verilen Assange'ın nişanlısı Moris: 'Savaşacağız' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı makaslar bu sergide 17:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kullandığı makaslar bu sergide
Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum 17:13 Çanakkale'de Ali Babacan'a protesto edildi: Hakkımı helal etmiyorum Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla 16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım 15:34 Eşinin askerlik arkadaşıyla kaçan kadın konuştu: O yanımdaysa sürünmeye hazırım Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu 13:08 Emekli fotoğrafçı 'ölümsüzlük mantarı' buldu Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin 13:04 Türk-İş'ten asgari ücret zammına ilişkin "kırmızı çizgi"li rakam vurgusu: 4 bin lira Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı 12:39 Dünyanın en çok aranan 10 balık türünden biri! Nesli tükendi sanılıyordu, Batman'da ortaya çıktı Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz 12:21 Türkiye'deki mülteci sayısını açıklayan Erdoğan'dan tüm dünyaya mesaj: Türkiye yeni bir yükü kaldıramaz

Son Dakika Haberleri
17:17 Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu
16:58 Son dakika: ABD'de enflasyonun 39 yılın zirvesine yükseldi! Gram altın 798 lirayla rekor kırdı
16:31 Dünyada gündem olan araştırma! Kan grubu A ve B olanların koronavirüse yakalanma riski çok daha fazla
16:25 Bahçede bulunan yeni doğmuş bebeğin doktoru açıklama yaptı: Durumu hala kritik
16:16 Show TV'de yayınlanan Aziz, dünyaca ünlü Poldark dizisine benzetildi! Sosyal medyada çok fazla konuşuldu
16:10 Son dakika: Ticaret Bakanlığı, stokçuluk yapan otomotiv bayiine ceza kesti
16:08 Beşiktaş, beklediği cevabı aldı! Alman hocanın kararı siyah-beyazlı takımı çok şaşırttı
16:05 Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu
16:04 Gram altından yeni rekor: 794, 55 TL
15:48 Osman Kavala'nın tutukluluğuna yönelik itiraz reddedildi
Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım Rıdvan Dilmen'in Mesut Özil itirafı sonrası Candaş Tolga Işık donup kaldı: Ben de inanamadım         
17:27
Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu Sosyal medyada en çok konuşulan isimler belli oldu         
17:18
İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı İstanbul'daki gece kulübüne düzenlenen terör saldırısının zanlısı Kırgızistan'da yakalandı         
16:36
Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu Dolar ve Euro'dan sonra en çok kazandıran yatırım aracı otomobil oldu         
16:05
Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü Başına çuval geçirilen Afgan, domuz bağıyla öldürüldü         
14:07
Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi Orman yakarken suçüstü yakalanmıştı! Isınmak için yaktığını söyledi         
13:06
İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır İmamoğlu'ndan Bakan Soylu'ya çok ağır sözler: İçişleri bakanlığımız tehlike altındadır         
13:04
Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu Kayıp Ümmügülsüm bulundu, acı hikayesi ortaya çıktı: 13'ünde evlendi, 14'ünde anne oldu         
12:36
Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor Tatyana Bakalchuk hamilelik izninde kurduğu e-ticaret platformuyla zenginler listesinde zirveye tırmanıyor         
11:31
İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı İhaleden araba aldı muayeneye götürdüğünde dünyası başına yıkıldı         
11:13
TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz TİSK ilk defa asgari ücret zammı için rakam verdi: 3.500 TL'nin üzerine çıkmak için çalışıyoruz         
11:10
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, Melis Sezen'in sözlerini tiye aldı: Mikrofonu tutuyorum çünkü elimde         
11:02
Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı Bakkalda cinnet getiren kadın dehşet saçtı! Kocasını ve oğlunu bıçakladı         
10:40
Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı Mehmet Ali Erbil'e sandalyeli saldırı! Alkolün dozunu kaçıran hayranı yaptı         
09:53
Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı Yılmaz Morgül, Alzheimer hastası annesinden bahsederken gözyaşlarını tutamadı         
09:36
Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 53 kişi öldü, 54 kişi yaralandı         
08:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2021 17:31:40. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: ABD'ye iade edilebileceğine karar verilen Assange'ın nişanlısı Moris: "Savaşacağız" - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement