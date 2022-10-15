Son dakika gündem: Ablasının düğün konvoyunda kalbinden vurulan Serkan öldü - Son Dakika
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Son dakika gündem: Ablasının düğün konvoyunda kalbinden vurulan Serkan öldü

15.10.2022 13:52
Son dakika gündem: Ablasının düğün konvoyunda kalbinden vurulan Serkan öldü

Son dakika habere göre DİYARBAKIR'da, düğün sonrası çifti evlerine götürmek için yapılan konvoyda ateş açılırken, gelinin kardeşi Serkan Karaboğa (18), kalbinden vurularak yaşamını yitirdi.

DİYARBAKIR'da, düğün sonrası çifti evlerine götürmek için yapılan konvoyda ateş açılırken, gelinin kardeşi Serkan Karaboğa (18), kalbinden vurularak yaşamını yitirdi.

Olay, 13 Ekim'de Yenişehir ilçesi kırsal Güvercinlik Mahallesi'nde meydana geldi. Kayapınar ilçesinde Karaboğa ailesi tarafından düğün yapıldı. İsimleri öğrenilemeyen gelin ve damat, düğün sonrası salondan ayrılmak üzere konvoya katıldı. Konvoy, Güvercinlik Mahallesi'ne geldiği sırada, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından havaya tabancalarla ateş açıldı. Bu sırada mahallede bulunan gelinin kardeşi Serkan Karaboğa, kalbinden vurularak yere yığıldı. Çevredekilerin fark ettiği Karaboğa için bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri çağrıldı. Ekipler, ilk müdahalenin ardından Karaboğa'yı Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Karaboğa, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edilen Karaboğa'nın cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Jandarma ekipleri, ifade için 5 kişiyi gözaltına aldı. Serkan Karaboğa'nın ölümüne neden olan kurşunun hangi silahtan çıktığının belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.


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Kaynak: DHA

Güvercinlik, Yenişehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Ablasının düğün konvoyunda kalbinden vurulan Serkan öldü - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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