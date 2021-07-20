Son dakika gündem: "Acemi kasaplar " hastanelere başvurdu - Son Dakika

Sabahın erken saatlerinden itibaren özel araçlarıyla hastanelere gelen acemi kasaplar, hastanede yoğunluğa neden olurken, yaralıların büyük çoğunluğu, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

Açılışta fark ettiği eksiği es geçmedi! Bakan'dan sözü alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, salondakileri de şahit tuttu

Bayramdan sonra 20 milyon kişinin daha aşılanmasıyla, virüse karşı dalgakıran oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan AB'ye ateş püskürdü: Yapacağım konuşma için beni aradılar, bunun iznini sizden alacak değiliz