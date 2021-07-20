Düzce Devlet Hastanesi binası
Kurban keserken kendini yaralayan vatandaşların hastaneye gelmesi DÜZCE - Düzce'de kurban kesmeye çalışırken yaralanan yaklaşık 33 kişi, kentteki hastanelere başvurdu.
Sabahın erken saatlerinden itibaren özel araçlarıyla hastanelere gelen acemi kasaplar, hastanede yoğunluğa neden olurken, yaralıların büyük çoğunluğu, ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildi.
Bazı acemi kasaplar, hastanede kameraları karşısında görünce dışarıya çıkmak istemedi.
Kurban kesim sırasında kendilerini yaralayan acemi kasaplar, kurban kesmeye çalışırken kurbanın darbeleri nedeniyle vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandıklarını söyledi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: 'Acemi kasaplar ' hastanelere başvurdu - Son Dakika