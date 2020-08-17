Son dakika gündem: ADANA Adana'da kaçakçılık operasyonu - Son Dakika

Adana'da kaçakçılık operasyonu

ADANA'da, kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 32 fişek ile piyasa değeri 40 bin lira olan 90 bin makaron, 619 paket sigara, 350 adet cinsel içerikli ürün ve 5 litre boğma rakı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, bir kamyonet ile 2 iş yerine operasyon yaptı. Operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 32 fişek ile piyasa değeri 40 bin lira olan 90 bin makaron, 619 paket sigara, 350 adet cinsel içerikli ürün, 5 litre boğma rakı ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli, sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.