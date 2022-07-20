Son dakika haber | Bir kişinin öldüğü kavgayla ilgili iki zanlı tutuklandı

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı kavganın şüphelileri yakalandı - Son Dakika

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