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Son dakika gündem: Adana'da 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Adana'da 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı

27.01.2022 12:31
Son dakika gündem: Adana'da 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı

Son dakika haberleri: Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadının silahla öldürmesiyle ilgili aranan firari zanlı gözaltına alındı.

Adana'nın Kozan ilçesinde iki kadının silahla öldürmesiyle ilgili aranan firari zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, geçen yıl 24 Mayıs'ta Eskikabasakal Mahallesi'nde Tuğçe Duman (27) ve Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) tabancayla öldürmesiyle ilgili aranan F.A'nın (22) annesinin evine gittiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Eskikabasakal Mahallesi'ndeki adrese düzenledikleri operasyonla şüpheli F.A'yı yakaladı.

Kozan ilçesinde 24 Mayıs'ta sokakta park halindeki otomobilden şüphelenen çevredekiler, durumu jandarmaya bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman'ın, yaklaşık 100 metre ilerisindeki arazide de Melek Elşemo'nun cesetleriyle karşılaşmıştı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

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İl Jandarma Komutanlığı, Mayıs, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Adana'da 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Adana'da 2 kadının öldürülmesiyle ilgili aranan firari zanlı yakalandı - Son Dakika
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