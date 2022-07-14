Son dakika gündem: Adana'da 4 El Kaide sanığına 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava - Son Dakika
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Son dakika gündem: Adana'da 4 El Kaide sanığına 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava

14.07.2022 13:45
Son dakika gündem: Adana'da 4 El Kaide sanığına 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava

Son dakika haberlerine göre Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddia edilen 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'da terör örgütü El Kaide üyesi oldukları iddia edilen 4 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

El Kaide ile bağlantılı oldukları iddiasıyla adli kontrol tedbiri uygulanan tutuksuz İ.M.İ, R.T, M.Ş.K. ve M.B. hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, sanıkların fikir ve eylem birliği içinde, kentte terör örgütü El Kaide'ye katılımı arttırmak adına merkez Sarıçam ilçesi Sofulu Mahallesi'nde "çay buluşması" adı altında örgütsel toplantılar yaptıkları ve dijital materyallerinde terör örgütü mensuplarına ait çok sayıda fotoğrafın tespit edildiği anlatıldı.

Sanıkların El Kaide üyeliğinden işlem yapılan kişilerle irtibatlarının bulunduğu, eylem ve faaliyetlerini yürütürken kod adı kullandıkları, Suriye'deki örgüt üyeleriyle irtibatlı oldukları, deşifre olmamak için birbirleriyle şifreli konuştukları ve terör örgütü adına kentte aktif faaliyet yürüttükleri dikkate alınarak "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmaları istendi.

İddianamede ifadesine yer verilen tutuksuz sanıklar İ.M.İ, R.T, M.Ş.K. ve M.B. ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Adana'da 4 El Kaide sanığına 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Adana'da 4 El Kaide sanığına 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava - Son Dakika
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