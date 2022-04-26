Son dakika gündem: ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON - Son Dakika
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Son dakika gündem: ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON

26.04.2022 09:24

Son dakika haberleri: ADANA'da 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 18 tefeciyi yakalamak için operasyon başlatıldı.

ADANA'da 52 kişiyi mağdur edip, 6 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlenen 18 tefeciyi yakalamak için operasyon başlatıldı. Operasyonda şüphelilerden çoğununu gözaltına alındığı belirtildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Büro Amirliği ekipleri, faizle borç verip karşılığında çek ve senet alan, daha sonra borcunu ödemeyenlere icra işlemi başlatıp, 52 kişiyi mağdur ederek 6 milyon liralık vurgun yapan şüphelileri tespit etti. Tefecilik şüphelisi 18 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Şafak vakti farklı adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Son dakika gündem: ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON
Son dakika gündem: ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON
Son dakika gündem: ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON
Son dakika gündem: ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: ADANA'DA 52 KİŞİYİ MAĞDUR EDEN 18 TEFECİYE OPERASYON - Son Dakika
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