Son dakika gündem: Adana'da beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlıya 15 yıla kadar hapis istemi

Gelen son dakika haberine göre Adana'da, polis ekiplerinin narkotik uygulamasında beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Adana'da, polis ekiplerinin narkotik uygulamasında beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuksuz şüpheli M.K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı. Şüpheli M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlı M.K'yi beline sardığı ve parmak izleri tespit edilen poşetler içerisinde satışa hazır uyuşturucuyla yakaladığı belirtildi. Şüphelinin, üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın da ele geçirildiği aktarılan iddianamede, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi. M.K. ise iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.

Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:13 - Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Adana'da beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlıya 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Son Dakika

Uzmanlar tek tek sıraladı! İşte fark etmeden korona geçirdiğinizi gösteren 7 işaret

Güney Kore'den kafede 2 saat oturan müşteri 56 kişiye koronavirüs bulaştırdı

Niğde'de koronavirüs salgını nedeniyle 30 kişi hayatını kaybetti

Demir hırsızları, 50 bin kamera kaydı incelendikten sonra yakalandı

Son Dakika: Dışişleri'nden Avrupa Birliği ve Merkel'in Doğu Akdeniz sözlerine sert yanıt: Haddinize değil

Kan donduran görüntüler! Sokak köpeğini pitbullara parçalattılar

İttifak Holding Konyaspor'a imza atan Samuel Eduok, Süper Lig'e geri döndü

Avrupa Birliği, Yunanistan'ın Türkiye'ye yaptırım isteğini reddetti

Son Dakika: A Milli Takım'ın Macaristan ve Sırbıstan ile oynayacağı maçlar için aday kadrosu belirlendi

ABD'de dünyanın en büyük timsah kapan kaplumbağası yakalandı

Gülşen tarafından engelinin kaldırılmadığını gören Cemal Can Canseven, bir kez daha üzüldü

Son Dakika: Milli Eğitim Bakanlığı, Habertürk televizyonunun yüz yüze eğitimle ilgili genelgesini yalanladı

Fatma Girik'in yeğeni sanatçının öldüğü yönündeki haberleri yalanladı

Koronavirüs tespit edilen okul sayısı 176'ya yükseldi

Uganda'da kulübeye düşen yıldırım 10 çocuğun canını aldı