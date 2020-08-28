Son dakika gündem: Adana'da beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlıya 15 yıla kadar hapis istemi - Son Dakika

Adana'da, polis ekiplerinin narkotik uygulamasında beline sardığı uyuşturucuyla yakalanan zanlı hakkında 15 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.
Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen tutuksuz şüpheli M.K. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.
Şüpheli M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen iddianame, Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, zanlı M.K'yi beline sardığı ve parmak izleri tespit edilen poşetler içerisinde satışa hazır uyuşturucuyla yakaladığı belirtildi.
Şüphelinin, üst aramasında uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paranın da ele geçirildiği aktarılan iddianamede, M.K'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması talep edildi.
M.K. ise iddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmedi.
Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:13 - Kaynak: AA
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