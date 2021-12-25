Son dakika gündem: Adana'da bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Adana'da tartıştığı şüpheli tarafından göğsünden bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde bir kişinin bıçakla yaralandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaptıkları araştırmada İbrahim S'nin tartıştığı İ.Ö. tarafından bıçaklandığını ve şüphelinin olay yerinden kaçtığı tespit etti.

Yaralı İbrahim S, olay yerine sevk edilen ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.