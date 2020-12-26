Son dakika gündem: Adana'da evinde yangın çıkan genç kız balkondan atlayarak kurtuldu - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, evinde yangın çıkan genç kız balkondan atlayarak kurtuldu.

Ulus Mahallesi'ndeki bir apartmanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında dumandan etkilenen İpek Özen (22), birinci kattaki evin balkonundan bahçeye atlayarak kurtuldu.

İhbar üzerine olay yerine yönlendirilen itfaiye ekibi, merdivenle ulaştığı evin balkonundan müdahale ettiği yangını söndürdü.

Yaralanan Özen ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.