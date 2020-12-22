Son dakika gündem: Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen eski pilota 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika

Son dakika gündem: Adana'da FETÖ'nün "mahrem imamları" ile haberleşen eski pilota 6 yıl 3 ay hapis

22.12.2020 13:01
Son dakika gündem: Adana'da FETÖ'nün

Edinilen son dakika haberine göre Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski subay pilota 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "mahrem imamları" ile ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından haberleştiği iddiasıyla yargılanan eski subay pilota 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık M.E. ve avukatı katıldı.

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" tarafından Ankara ve İzmir'deki ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle arandığının tespit edilmesi ve sanığa ait HTS raporlarının karşılaştırmalı incelenmesi sonucu elde edilen veriler dikkate alınarak, M.E'nin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık M.E, savunmasında, FETÖ/PDY'nin "mahrem imamları" ile irtibat kurmadığını ve örgütün mahrem yapılanmasıyla bağlantısının bulunmadığını iddia ederek, "Örgütün mahrem yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ederim." dedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanığın mevcut halinin devamına karar verdi.

Paralel Devlet Yapılanması, Fetullahçı Terör Örgütü, Mahrem, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Adana'da FETÖ'nün 'mahrem imamları' ile haberleşen eski pilota 6 yıl 3 ay hapis - Son Dakika


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