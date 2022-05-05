Son dakika gündem: Adana'da jandarma ekipleri, nisandaki hırsızlıkların yüzde 91'ini "aydınlattı" - Son Dakika

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen ay gerçekleşen hırsızlıkların yüzde 91'ini çözerek 66 şüpheliyi gözaltına aldı.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, jandarma sorumluluk bölgesinde nisanda meydana gelen hırsızlıkların yüzde 91'inin ekiplerce kısa sürede aydınlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, hırsızlık olaylarına karışan 66 şüphelinin gözaltına alındığı, suç önleme çalışmalarının aralıksız sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: AA
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