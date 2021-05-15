Adana İl Jandarma Komutanlığı, Ramazan Bayramı süresince yapılan denetimlerde vatandaşlara şeker ikram etti.
Alınan bilgiye göre, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ramazan Bayramı süresince alınan tedbirler kapsamında yapılan denetimler esnasında vatandaşlara şeker ikram etti.
Ekipler, vatandaşları, maske, mesafe, hijyen kurallarına ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymaları yönünde uyardı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Adana'da jandarmadan Ramazan Bayramı'nda 'şekerli' denetim - Son Dakika