Son dakika gündem: Adana'da kırtasiyeciler, sokak ortasında çatıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Adana'da kırtasiyeciler, sokak ortasında çatıştı: 1'i ağır 4 yaralı

21.06.2022 11:17
Son dakika gündem: Adana'da kırtasiyeciler, sokak ortasında çatıştı: 1'i ağır 4 yaralı

Son dakika haberler: ADANA'da, kırtasiye dükkanlarının olduğu sokakta esnaftan 2 kişi arasında başlayan tartışma, tabanca ve pompalı tüfekli kavgaya dönüşürken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

ADANA'da, kırtasiye dükkanlarının olduğu sokakta esnaftan 2 kişi arasında başlayan tartışma, tabanca ve pompalı tüfekli kavgaya dönüşürken, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Olay, saat 09.00 sıralarında, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi 61006 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, daha önce anlaşmazlık yaşayan kırtasiyeci esnafından 2 kişi arasında dün tartışma çıktı. Esnaf, tarafları ayırıp, birbirinden uzaklaştırdı. Bu sabah da iş yerlerini açan 2 kişi arasında yeniden tartışma başladı. Bu kez yanlarına tabanca ve pompalı tüfeklerini alan esnaf, birbirlerine ateş açtı. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Kentin en işlek caddelerinin arasındaki sokakta 4 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 1'inin sağlık durumunun kritik olduğu öğrenildi. Olay yerinde polis ekipleri de inceleme yaptı. Yerdeki boş kovanlar toplanırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.


YORUMLAR
500
Husumetlisini barda kurşun yağmuruna tutmuştu! O saldırgan saklandığı evde yakalandı Husumetlisini barda kurşun yağmuruna tutmuştu! O saldırgan saklandığı evde yakalandı Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis Son dakika! Adana'da hastane bahçesinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 15 yıl 9 ay hapis
Kaynak: DHA

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Adana'da kırtasiyeciler, sokak ortasında çatıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:52 Arazi kavgası kanlı bitti! AK Partili belediye meclis üyesi hayatını kaybetti, katili ağır yaralandı
11:47 HDP'li Ahmet Türk, isim vermeden Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına karşı çıktı!
11:45 Galatasaray ile Torrent arasında tazminat pazarlığı sürüyor! İspanyol hocanın kazanmadığı şampiyonluk primini de istemesi "pes" dedirtti
11:43 Çıkan koltuk kavgası sonucu deniz otobüsü kalktığı iskeleye geri döndü! O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı
11:23 Yiğit Bulut'tan, DEVA Partisi lideri Babacan'a meydan okuma: Sen, ben, Erdoğan arasında neler yaşandı, var mı cesaretin gel konuşalım
11:14 Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 1.022 lira seviyesinden işlem görüyor
11:08 Kılıçdaroğlu'nun "Kasım ayında erken seçim olabilir" iddiasına MHP lideri Bahçeli'den yanıt: Hayal aleminde yaşıyor
11:07 Müge Anlı'nın evleneceği tarih belli oldu! Şinasi Yüzbaşıoğlu ile 25 Haziran'da dünyaevine girecek
11:05 İngiltere'de gündem sapık tesisatçı! İş için gittiği evlerde yatak odasına kamera yerleştiren tesisatçı güvenlik kamerasına yakalandı
10:55 Trabzonspor'dan ayrılan Nwakaeme'ye Suudi Arabistan yolcusu! 4.5 milyon euro maaş karşılığında El İttihad ile anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2022 12:03:28. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Adana'da kırtasiyeciler, sokak ortasında çatıştı: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement