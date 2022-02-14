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Son dakika gündem: Adana'da motosiklet çalan zanlı kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı - Son Dakika

Son dakika gündem: Adana'da motosiklet çalan zanlı kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı

14.02.2022 09:54
Son dakika gündem: Adana'da motosiklet çalan zanlı kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı

Son dakika haberleri: Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde güvenlik kamerası görüntülerinden park halindeki motosikleti çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde güvenlik kamerası görüntülerinden park halindeki motosikleti çaldığı tespit edilen zanlı tutuklandı.

Döşeme Mahallesi'ndeki motosikletini park ettiği yerde göremeyen M.Ö. durumu polise bildirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin Firaz E. olduğunu belirledi.

Şüphelinin saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan şüphelinin park halindeki motosikleti çaldığı anlar güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Adana'da motosiklet çalan zanlı kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika gündem: Adana'da motosiklet çalan zanlı kamera görüntülerinden tespit edilerek tutuklandı - Son Dakika
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