Son dakika gündem: Adana'da ölümlü ve yaralamalı trafik kazasının 2 sanığı hakim karşısında

Adana'da, bir tarım işçisinin öldüğü, 23 işçinin yaralandığı trafik kazasına karışan biri tutuklu iki aracın sürücülerinin 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı.

Adana 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu otomobil sürücüsü Seyithan G. ile tutuksuz minibüs şoförü Hüseyin F. katıldı. Taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Seyithan G, savunmasında, tarım işçilerini taşıyan minibüsün kendi otomobiline çarptığını iddia ederek, tahliyesini istedi.

Hüseyin F. ise kazada diğer sanığın kusurlu olduğunu savunarak, "Yolda normal hızla giderken diğer sanığın kullandığı araç tali yoldan çıktı. Ani fren yaptım ancak duramadım, çarpıştık. Benim arabam savruldu. Kazada kusurum yok." dedi.

Müştekileri de dinleyen mahkeme heyeti, Seyithan G'nin adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliyesine, diğer sanığın ise mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Yüreğir ilçesi Paşaköy Mahallesi'nde 16 Ocak'ta tarım işçilerini taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu Recep Ekin hayatını kaybetmiş, 23 kişi yaralanmıştı.

Kazaya karışan iki aracın sürücüsü hakkında "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.