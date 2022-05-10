Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı

10.05.2022 06:38

Gelen son dakika haberine göre Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 21 ACN 606 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Otomobildeki 3 şüpheli, ekiplerin "dur" ikazına uymayarak araçla kaçmaya başladı. Takibe başlayan ekip, durumu telsizle diğer ekiplere bildirdi.

Bunun üzerine şüphelilerin gidebileceği istikametlere çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kaçış sırasında şüphelilerin bulunduğu araç, Nazım Hikmet Caddesi 74066. Sokak'ta direğe çarptı. Kazada sürücü Mustafa A. hafif yaralandı.

İki şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı, yaralı sürücü ise ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının tedavisinin ardından polis merkezine götürüleceği belirtildi.

Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı
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Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı Son dakika haberleri! Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı Son dakika haberi! KAHRAMANMARAŞ - Polisin 'dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücü kaza yapınca yakalandı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika... Otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 şüpheli kaza yapınca yakalandı - Son Dakika
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