Son dakika gündem: Adana'da polis denetimlerinde ruhsatsız 58 silah ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da polis ekiplerince geçen hafta gerçekleştirilen denetimlerde ruhsatsız 58 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent genelinde 29 Mart-4 Nisan'da denetimler yaptı.

Denetimlerde ruhsatsız 37 tabanca, 18 av tüfeği ve 3 kurusıkı tabanca ile bunlara ait 244 mermi ve 169 kartuş bulundu.

Ekipler ayrıca 1 otomobil ile 7 motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Farklı suçlardan aranan 326 kişi de bu denetimlerde yakalandı.

Yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığı tespit edilen 5 iş yeriyle ilgili de adli ve idari işlem başlatıldı.