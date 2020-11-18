Polis memuruna çarparak kaçan otomobil terk edilmiş bulundu - Son Dakika

Otomobile, 4 suçtan 8 bin 600 lira ceza yazıldı. Polis, kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kovalamaca sırasında motosikletli bir polis memuruna çarparak kaçan otomobil, sokakta terk edilmiş olarak bulundu.

Adana 'da bir polis memuruna çarparak kaçan otomobil terk edilmiş halde bulundu, 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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