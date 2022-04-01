ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI - Son Dakika

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ADANA Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü nedeniyle kan ve kök hücre bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve yaklaşan Polis Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Türk Kızılay Adana Şube Başkanlığı ile imzalanan protokol gereği, Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında şube müdürleri ile çok sayıda polis, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Kampanya kapsamında Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de kan bağışladı. Emniyet Müdürü İnci ve Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, düzenli kan bağış yapan polislere rozet takdim etti.