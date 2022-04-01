ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI - Son Dakika
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ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI

01.04.2022 11:48

ADANA Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü nedeniyle kan ve kök hücre bağışında bulundu.

ADANA Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177'nci yıl dönümü nedeniyle kan ve kök hücre bağışında bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'nci kuruluş yıl dönümü ve yaklaşan Polis Haftası kapsamında bir dizi etkinlik düzenledi. Türk Kızılay Adana Şube Başkanlığı ile imzalanan protokol gereği, Adana Emniyet Müdürlüğü hizmet binasında şube müdürleri ile çok sayıda polis, kan ve kök hücre bağışında bulundu. Kampanya kapsamında Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de kan bağışladı. Emniyet Müdürü İnci ve Türk Kızılay Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, düzenli kan bağış yapan polislere rozet takdim etti.

ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI
ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI
ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI

YORUMLAR
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Zonguldak'ta kan bağışı kampanyasında 1450 ünite kan toplandı Zonguldak'ta kan bağışı kampanyasında 1450 ünite kan toplandı 10. Geleneksel kan bağışı kampanyası başladı 10. Geleneksel kan bağışı kampanyası başladı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ADANA POLİSİNDEN KAN BAĞIŞI - Son Dakika


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