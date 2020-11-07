Son dakika gündem: Adana'da polisten otogarda uygulama - Son Dakika

Adana Merkez Otogar'da polis ekipleri uygulama yaptı.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç işleme amacındaki kişilerin caydırılması, yaşanabilecek olayların önlenmesi, aranan kişiler ve araçların yakalanması için otogarda uygulama gerçekleştirdi.
Polis, otogardaki 48 iş yerinde ve 728 aracı aradı, 1326 kişinin Genel Bilgi Taramasını (GBT) yaptı.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.
- Kaynak: AA
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