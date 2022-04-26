Adana'da ruhsatsız tabanca ve 3 av tüfeğiyle bu silahlara ait fişek ve şarjör ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ruhsatsız silah bulundurulduğu ihbarı üzerine merkez Yüreğir ilçesi Yahşiler Mahallesi'nde M.U. ve M.U'nun evlerinde arama yaptı.
Aramada, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, şarjör, 26 tabanca fişeği, 67 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.
Ekipler, şüpheli 2 kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Adana'da ruhsatsız silah operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika