Son dakika gündem: Adana'da seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, polis ekiplerinin yardımıyla söndürüldü.
Hasan Ali Eriş idaresindeki 01 AHA 026 plakalı otomobil, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda aniden motor kısmından alev aldı.
Eriş, bölgede devriye gezen polis ekiplerinin yardımıyla yangını büyümeden söndürdü.
???????Yangın sonucu araçta hasar oluştu.
Kaynak: AA
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