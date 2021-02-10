Son dakika gündem: Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde, cebir ve şiddet kullanarak haksız menfaat elde ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cebir ve şiddet kullanarak haksız menfaat elde ettiği ileri sürülen suç örgütünü takibe aldı.

Ekipler, kimliklerini tespit ettiği 6 şüpheliyi adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonla yakaladı.

Zanlıların adreslerinde 7 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği, bu silahlara ait çok sayıda mermi ve kartuş, senet ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.