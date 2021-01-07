Son dakika gündem: Adana'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Adana'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen objeler ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karataş ilçesinde M.O.B. ve İ.B'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları bilgisine ulaştı.

Operasyon düzenleyen ekipler, şüphelilerin otomobillerinde Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 23 sikke, kandil, 10 taş ve metal obje ele geçirdi.

M.O.B. ve İ.B. gözaltına alındı.