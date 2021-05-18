Adana'da tarihi eser kaçakçısı yakalandı - Son Dakika

Adana'da tarihi eser kaçakçısı yakalandı

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, evinde çok sayıda tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde, evinde çok sayıda tarihi eser bulunan şüpheli gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, elindeki tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edilen Y.F.'nin Halilbeyli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 273 sikke, 20 mızrak ucu, 16 muhtelif süs eşyası, 15 gülle, 8 kolye ucu, 7 yüzük, 3 çan, 2 kase, metal vazo, mühür, kama ucu ile 2 metal arama dedektörü, 2 dinamit lokumu, 1,5 metre saniyeli fitil, ruhsatsız av tüfeği, 8 tabanca mermisi ve 3 çakı ele geçirildi. Tarihi eser kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan Y.F. karakola götürüldü. - ADANA

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