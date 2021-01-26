Adana'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan dava açılan tutuksuz 26 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanıklardan B.A, terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadığını ileri sürdü.

Yasa dışı hiçbir eyleme karışmadığını savunan B.A, "İddia edildiği gibi herhangi bir kod adı kullanmadım. Hiçbir yasa dışı eylemi organize etmedim. PKK/KCK'nın gençlik yapılanmasıyla bir bağlantım yoktur. Suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini talep ederim." ifadelerini kullandı.

Savunması alınan diğer sanıklar da terör örgütü PKK/KCK üyesi olmadıklarını ileri sürerek, beraat talebinde bulundu.

Cumhuriyet savcısı ise eksikliklerin giderilmesi ve duruşmalara katılmayan sanık B.E. hakkında yakalama emri çıkarılması yönünde görüş sundu.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi. Sanık B.E. hakkında yakalama emri çıkarılması ve G.M'nin dava dosyasının ayrılmasını kararlaştıran heyet, duruşmayı erteledi.