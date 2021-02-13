Adana'nın Ceyhan ilçesinde, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddia edilen 5 zanlı gözaltına alındı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Özel harekat polislerinin de desteğiyle zanlıların adreslerine operasyon düzenlendi.
Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Adana'da terör örgütü PKK propagandası yaptıkları iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika