Tercüman aracılığıyla savunması alınan Y.S, örgüt üyesi olmadığını öne sürerek, "YPG/PKK terör örgütü ile bir bağım yoktur. Örgütsel eylemlere katılmadım. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Savcı ayrıca sanığın Suriye'de örgütün hücre evlerinde kaldığını, örgüt işgalindeki bölgede nöbet tuttuğunu ve kod isim kullandığını bildirerek, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Kaynak: AA

Adana, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Adana'da terör örgütü YPG/PKK sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.