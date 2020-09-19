Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
İbrahim Yıldızhan idaresindeki 80 AAP 369 plakalı otomobil, Varsaklar Mahallesi Şehit Ertem Arslan Sokak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.
Yaralanan Yıldızhan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 23:57 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika