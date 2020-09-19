Son dakika gündem: Adana'da trafik kazası: 1 yaralı - Son Dakika

Yaralanan Yıldızhan ambulansla Kozan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ABD Başkanı Trump'a içinde ölümcül zehir olan bir paket gönderildi

Simpsonlar geleceği nasıl biliyor? Dünyanın merak ettiği sorunun iki cevabı var