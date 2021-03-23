Son dakika gündem: Adana'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Ekipler, Sarıbahçe Mahallesi'nde durdurdukları otomobilde, 50 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirdi, araçtaki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu kullanımı, imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yol kontrolü yaptı.

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