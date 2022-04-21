Yangında mahsur kalan kadın ve iki torununu polis kurtardı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, yeğeninin ateşe verdiği evde mahsur kalan kadın ve iki torununu polis kurtardı.

Gülpınar Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin birinci katında yaşayan T.Ç. (33), henüz belirlenemeyen nedenle yaşadığı evi ateşe verip kaçtı.

Üst katta ikamet eden T.Ç'nin yengesi Fadime Ç. (59) ile torunları İ.Ç. (3) ve A.Ç. (4) duman nedeniyle evde mahsur kaldı.

Olayın bildirilmesi üzerine adrese yönlendirilen polis, Fadime Ç. ve iki torununu yoğun duman arasında eve girerek kurtardı.

Daha sonra olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri evdeki yangını söndürdü.

Polis, yaptığı çalışmayla kaçan T.Ç'yi yakalayıp emniyete götürdü.

Fadime Ç, gazetecilere, yeğeninin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öne sürerek, "Yanıma gelip pencereleri sökmek için benden keser istedi. Evimde keser olmadığını söyleyince sinirlenip bağırarak ayrıldı. Bir süre sonra aşağıdan yoğun duman yükselmeye başladı. Torunlarımı alıp aşağı inecektim fakat yoğun duman nedeniyle evden çıkamadım. Bir polis gelip çocukları kucaklayıp evden çıkarttı." ifadesini kullandı.