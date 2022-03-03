Son dakika gündem: Adana'da yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika gündem: Adana'da yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

03.03.2022 06:16
Son dakika gündem: Adana'da yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı

Son dakika gündem haberi... Adana'da evinin bahçesinde yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da evinin bahçesinde yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, A.E.C'nin, merkez Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde yerde yaralı yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, A.E.C'nin kafasının arka kısmından yaralandığını tespit etti.

İlk müdahalesi yapılan A.E.C. ambulansla Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

YORUMLAR
500
Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu Kovalamacayla durdurulan otomobilde tabanca bulundu Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

112 Acil Çağrı, Adana Yüregir, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: Adana'da yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Rus milyarderden Chelsea'yi UFC'nin dünyaca ünlü dövüşçüsü McGregor satın alacak
00:44 Bayraktar'a hayran kalan Ukraynalılar, üstüne bir de şarkı yazdı
00:30 ABD'den Ukrayna'ya tanksavar ve uçaksavarlar içeren savunma yardımı
00:25 Savaşın 15 günde biteceği öngörülmüş! Rus askerlerinin bıraktığı belgeler iddiaları güçlendirdi
00:20 Rusya'nın nükleer adımı sonrası ABD 'yanlış anlaşılmaması için' balistik füze tatbikatını erteledi
00:13 Kayserispor galibiyeti sonrası teknik adam Hikmet Karaman'dan açıklama: Almanlar, 'Ende gut, alles gut' der
23:53 Türkiye, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'ni uyguladı, Rusya'dan bu adıma yanıt geldi: Tutumunu takdir ediyoruz
23:47 Kocası başka kadını hamile bırakmasın diye kısırlaştırmaya ikna etti, sözleri de bomba
23:44 Maça damga vurdu! 11 kurtarış yaptı, galibiyeti Kiev'de bulunan abisine ve ablasına armağan etti
23:11 Meteoroloji kar yağışına karşı uyardı! 63 ilimizde sarı kodlu alarm verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 06:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: Adana'da yaralı bulunan kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement