Son dakika gündem: Adana'daki orman yangını drone ile havadan görüntülendi - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde devam eden orman yangını ve yanmış alanlar havadan görüntülendi.

Pozantı ilçesine bağlı Eskikonacık Mahallesi Eğriboyun mevkisinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangınına müdahale sürüyor.

Ekipler hava ve karadan yangına müdahale ederken, yangın bölgesi ve yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi.

Yangına, 1 uçak, 6 helikopter, 53 arazöz, iş makineleri ve 400 personelle müdahale ediliyor.