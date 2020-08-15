Son dakika gündem: ADANA 'Gençlik Meclisi' adı altında PKK'ya eleman kazandırma faaliyeti yürütmüşler - Son Dakika

'Gençlik Meclisi' adı altında PKK'ya eleman kazandırma faaliyeti yürütmüşler

ADANA'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezası alırken, 7'si adli kontrol şartı, 3'ü de savcılık kararıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin, HDP il binasında 'Gençlik Merkezi' adı altında kırsala elaman gönderme, sokak eylemleri için örgütlenme faaliyetleri yürüttükleri iddia edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, bölücü terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasında faaliyetlerde bulundukları gerekçesiyle teknik ve fiziki takibe alınan 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından, 7 Ağustos günü şafak vakti operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin demir kapılarını koç başlarıyla kırarak girdikleri adreslerde, halkı kin ve düşmanlığa sevk ettikleri, PKK/ YPG ve elebaşı hakkında duvarlara yazı yazdıkları, bir marketi kundakladıkları öne sürülen 14 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 3 el yapımı patlayıcı, 2 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, bomba yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

ÖRGÜTE ELEMAN KAZANDIRMA FAALİYETİ YÜRÜTMÜŞLER

Polis, yaptığı araştırmada Adana HDP binası içerisinde 'Gençlik Meclisi' adı altında örgüte eleman temin etme faaliyeti yürütüldüğünü ortaya çıkardı. Gözaltına alınan şüphelilerden Ferhat K.?nin sözde Çukurova sorumlusu olduğu, Gençlik Meclisi odasında meclis üyelerine örgütle ilgili film ve görüntüler izlettiği, sokak eylemleri için örgütleme faaliyeti yürüttüğü öne sürüldü.

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüle şüphelilerden birinin ifadesinde, 'Birini kırsala göndermek istediler. Çocuk gitmek istemediö dediği iddia edildi. Operasyonda ele geçirilen 3 el yapımı patlayıcının, gözaltına alınan şüphelilerden Serdal A. ve Hasan A.?nın evinde bulunduğu ve 15 Ağustos'ta yapılması planlanan sokak eyleminde kullanılacağı ileri sürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ferhat K., Serdal A., Hasan A. ile İbrahim Ö, çıkarıldıkları mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Şüphelilerden 7'si adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık kararıyla serbest bırakıldı.