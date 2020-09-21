Gıda deposundaki yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Kozan ilçesinde gıda deposunda çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Mahmutlu Mahallesi'nde, bir gıda deposundan patlama sesinin ardından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken depoya giden elektrik yetkililerce kesildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu depoda hasar meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2020 08:49 - Kaynak: AA
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