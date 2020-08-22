Son dakika gündem: ADANA Kız çocuğunun cep telefonunu çaldı, saklandığı yangın merdiveninde yakalandı - Son Dakika

Kız çocuğunun cep telefonunu çaldı, saklandığı yangın merdiveninde yakalandı

ADANA'da otobüs durağında bekleyen H.Ş.(14), cebinden cep telefonunu alarak kaçan şüpheli İsa Aslan'ın (22) peşinde koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Kovalamacayı görerek şüphelinin peşine düşen güven timleri, Aslan'ı saklandığı yangın merdiveninde kıskıvrak yakaladı.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Annesiyle birlikte otobüs durağında bekleyen H.Ş.?nin arkasından yaklaşan bir kişi, kızın cep telefonunu çalarak kaçtı. Durumu fark eden kız, şüpheliyi yakalamak için arkasından koştu ancak yakalayamadı. Bu anlar, bölgedeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu sırada kovalamacayı gören İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli güven timleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçti.

YANGIN MERDİVENİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

H.Ş.?den kaçarak bir apartmanın yangın merdivenine saklanan şüpheli, güven tim ekiplerince kıskıvrak yakalandı. Polis, yaptığı üst aramasında çalınan cep telefonunu da buldu. Şüpheli, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri yaptığı çalışmada, olayı gerçekleştiren şüphelinin İsa Aslan olduğunu, önceki günlerde Kuruköprü Mahallesi'nde başka bir kişinin cep telefonunu da aynı yöntemle çaldığını belirledi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İsa Aslan'ın, basın mensuplarına, 'Cezalar bizi yıldıramaz, sadece yıpratır' demesi dikkat çekti. Aslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.